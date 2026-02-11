Бабушка и внучка сгорели заживо при пожаре в частном доме в Твери

Ранее сообщалось, что в Лисичанске в результате пожара в частном доме погибли женщина и трое детей. Двое мальчиков спаслись, разбив окно. Возгорание произошло на улице Шеховцовой. После тушения пожарные обнаружили тела хозяйки и трёх ребят в возрасте 12 лет, пяти и двух лет.