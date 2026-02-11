Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бабушка и внучка сгорели заживо при пожаре в частном доме в Твери

В Пролетарском районе Твери при пожаре в частном жилом доме погибли два человека. По предварительным данным, жертвами стали бабушка и её несовершеннолетняя внучка, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Источник: Life.ru

Бабушка и внучка погибли при пожаре в частном доме в Твери. Видео © MAX / МЧС Тверской области.

Возгорание произошло на улице 1-я Краснознаменная. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Пролетарского района Олег Рузаев. Причины случившегося пока не установлены. Следователи и дознаватели МЧС проводят проверку, выясняют обстоятельства гибели людей.

Ранее сообщалось, что в Лисичанске в результате пожара в частном доме погибли женщина и трое детей. Двое мальчиков спаслись, разбив окно. Возгорание произошло на улице Шеховцовой. После тушения пожарные обнаружили тела хозяйки и трёх ребят в возрасте 12 лет, пяти и двух лет.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.