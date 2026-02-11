Бабушка и внучка сгорели заживо при пожаре в частном доме в Твери

Бабушка и внучка погибли при пожаре в частном доме в Твери. Видео © MAX / МЧС Тверской области.
Возгорание произошло на улице 1-я Краснознаменная. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Пролетарского района Олег Рузаев. Причины случившегося пока не установлены. Следователи и дознаватели МЧС проводят проверку, выясняют обстоятельства гибели людей.
Ранее сообщалось, что в Лисичанске в результате пожара в частном доме погибли женщина и трое детей. Двое мальчиков спаслись, разбив окно. Возгорание произошло на улице Шеховцовой. После тушения пожарные обнаружили тела хозяйки и трёх ребят в возрасте 12 лет, пяти и двух лет.
