Директор техникума в Анапе рассказала о погибшем охраннике

Мама одной из студенток учебного заведения Марина назвала охранника героем, поскольку он принял все на себя. По словам женщины, ее дочь рассказывала, что охранник был хорошим и приветливым человеком, и если бы он не вызвал вовремя помощь и не взял на себя удар, то последствия могли бы быть куда хуже.