Директор техникума в Анапе рассказала о погибшем охраннике

Директор Анапского индустриального техникума Евгения Пономарева рассказала о погибшем охраннике в ходе стрельбы. По ее словам, он спас всех, не пропустив напавшего дальше своего поста.
— Он сделал все согласно своим должностным обязанностям. И в данной ситуации он просто всех спас тем, что не пропустил дальше своего поста, — передает слова Пономаревой РИА Новости.
Мама одной из студенток учебного заведения Марина назвала охранника героем, поскольку он принял все на себя. По словам женщины, ее дочь рассказывала, что охранник был хорошим и приветливым человеком, и если бы он не вызвал вовремя помощь и не взял на себя удар, то последствия могли бы быть куда хуже.
Нападение на колледж произошло 11 февраля. По словам учащихся, сначала они услышали крики с улицы и увидели людей, бегущих мимо окна. После этого студенты закрыли дверь и оставались внутри, пока ситуация не успокоилась.
В результате инцидента скончался охранник Николай З. 1970 года рождения. У погибшего осталась семья — жена и дочь. Также пострадали библиотекарь заведения и студент 2007 года рождения.