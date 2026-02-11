На Кубани усилят меры по защите школ и вузов после стрельбы в техникуме Анапы

Министр спешно возвращается в Краснодар, прерывая свою рабочую поездку. Она заверила, что держит руку на пульсе событий, постоянно общаясь с коллегами и получая свежие данные. Особые слова сочувствия Воробьёва направила близким охранника техникума, который ценой своей жизни спас студентов. В Анапе уже работают специалисты: организован мобильный психологический центр и доступна горячая линия для тех, кому нужна поддержка.
«Слова благодарности охраннику, ценою своей жизни спасшему студентов техникума. Он был ранен, но моментально среагировал, нажал на кнопку и вызвал наряд Росгвардии, чем, возможно, сохранил не одну жизнь», — поделилась Воробьёва в Telegram-канале.
Напомним, днём 11 февраля стрельба произошла рядом с индустриальным техникумом на улице Промышленной в Анапе. Стрелявший уже задержан, у него был при себе разгрузочный жилет, полностью укомплектованный патронами. Выяснилось, что это подросток 17-ти лет, он учился в этом же техникуме. В результате ЧП есть погибший — охранник техникума, который первый принял на себя удар.
