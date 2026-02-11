Ричмонд
Автомобиль застрял на трамвайных путях на Авиационной улице в Москве

В районе остановки «Покровское-Стрешнево» на Авиационной улице на северо-западе Москвы автомобиль застрял на трамвайных путях, что привело к задержке транспорта, следующего по маршрутам № 15, 28, 30 и 31. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Позднее движение транспорта на Авиационной улице восстановилось, передает Telegram-канал ведомства.

2 февраля трамвай 26-го маршрута сбил пешехода на Ломоносовском проспекте — авария произошла около 18:40 в районе остановки «Метро “Университет”.

23 января трамвай сошел с рельсов около остановки общественного транспорта «Ростокинский проезд» в столичном районе Сокольники. В результате ДТП никто не пострадал, но маршруты других трамваев задержались.