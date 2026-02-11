Автомобиль застрял на трамвайных путях на Авиационной улице в Москве

В районе остановки «Покровское-Стрешнево» на Авиационной улице на северо-западе Москвы автомобиль застрял на трамвайных путях, что привело к задержке транспорта, следующего по маршрутам № 15, 28, 30 и 31. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.