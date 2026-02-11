В Севастополе при отражении атаки ВСУ сбили две воздушные цели

Ранее в Волгоградской области произошла массовая атака беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. В результате был поврежден жилой дом, обломок дрона упал на территорию детского сада, а на заводе произошло возгорание, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.