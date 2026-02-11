В Севастополе при отражении атаки ВСУ сбили две воздушные цели

В Севастополе российские военнослужащие отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), в настоящее время работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 11 февраля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По предварительной информации, над территорией Севастополя сбили две воздушные цели. ️️️️
— Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что гражданские объекты в городе не пострадали.
Ранее в Волгоградской области произошла массовая атака беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. В результате был поврежден жилой дом, обломок дрона упал на территорию детского сада, а на заводе произошло возгорание, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.