Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе при отражении атаки ВСУ сбили две воздушные цели

В Севастополе российские военнослужащие отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), в настоящее время работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 11 февраля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В Севастополе российские военнослужащие отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), в настоящее время работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 11 февраля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По предварительной информации, над территорией Севастополя сбили две воздушные цели. ️️️️

— Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее в Волгоградской области произошла массовая атака беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. В результате был поврежден жилой дом, обломок дрона упал на территорию детского сада, а на заводе произошло возгорание, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.