Отец напавшего на техникум в Анапе подростка узнал о стрельбе от журналистов

Отец подростка, устроившего стрельбу в техникуме в Анапе, в среду, 11 февраля, рассказал, что узнал о произошедшем от журналистов, поскольку давно не поддерживает отношения с сыном.

— Подросток состоял в тематических чатах. Кроме того, он писал, что минировал школу еще в 2023 году, — передают «Известия».

Подросток ворвался в здание Анапского индустриального техникума 11 февраля. По данным СМИ, нападавшим оказался 17-летний студент, который якобы учится на одном из факультетов колледжа. Журналисты отметили, что подросток устроил стрельбу якобы из-за диплома, который он не получил, хотя якобы заплатил за него 500 тысяч рублей.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате стрельбы в колледже погиб один человек — им оказался охранник учебного заведения. Кроме того, пострадали два человека, они находятся в больнице. Позднее появилась информация о том, что при стрельбе пострадали библиотекарь и студент, которые сейчас находятся в тяжелом и легком состоянии соответственно.

