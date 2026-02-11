Отец напавшего на техникум в Анапе подростка узнал о стрельбе от журналистов

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате стрельбы в колледже погиб один человек — им оказался охранник учебного заведения. Кроме того, пострадали два человека, они находятся в больнице. Позднее появилась информация о том, что при стрельбе пострадали библиотекарь и студент, которые сейчас находятся в тяжелом и легком состоянии соответственно.