Турист осквернил часть древнего храма на Мальте и угодил под арест

Венгерский турист, находясь на Мальте, нанес повреждения стене древнего храма и был арестован. Об этом пишет Times of Malta.
На то, что иностранец выбивает цифры на поверхности мегалитического сооружения при помощи камня, обратили внимание другие посетители. Они сообщили об этом в полицию, после чего правоохранители быстро прибыли в комплекс.
Полицейские хотя и оценили причиненный ущерб как минимальный, все же задержали 30-летнего нарушителя. В настоящее время по данному случаю ведется следствие.
Отмечается, что в прошлом году за похожий проступок был осужден итальянский студент. Он признал свою вину и получил приговор в виде двух лет лишения свободы условно, а также должен был выплатить штраф в размере 15 тысяч евро.
Храмовый комплекс Джгантия, возведенный в четвертом тысячелетии до нашей эры на острове Гоцо у мальтийских берегов, входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из древнейших рукотворных сооружений на планете.