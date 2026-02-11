14 дронов ВСУ сбили над Белгородской, Курской областями и Чёрным морем

По данным ведомства, большинство аппаратов (11) были сбиты над Белгородской областью, два — над Чёрным морем, и один — над Курской областью. Все цели были уничтожены в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли очередной ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. В результате серьёзно повреждены объекты инфраструктуры. Есть отключение электроэнергии в нескольких муниципалитетах.
