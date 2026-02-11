Ричмонд
14 дронов ВСУ сбили над Белгородской, Курской областями и Чёрным морем

Российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 14 украинских беспилотников в течение четырёх часов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, большинство аппаратов (11) были сбиты над Белгородской областью, два — над Чёрным морем, и один — над Курской областью. Все цели были уничтожены в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли очередной ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. В результате серьёзно повреждены объекты инфраструктуры. Есть отключение электроэнергии в нескольких муниципалитетах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.