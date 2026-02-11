Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На проспекте Победы в Калининграде столкнулись два автобуса

Телесные повреждения получили два пассажира.

Источник: ГАИ Калининградской области

В среду, 11 февраля, на проспекте Победы в Калининграде произошло ДТП с двумя автобусами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Водитель автобуса «Мерседес» при проезде нерегулируемого перекрёстка не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом «Сетра», который следовал по главной дороге.

В результате дорожного происшествия 15-летний и 22-летняя пассажиры автобуса «Мерседес» получили телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.