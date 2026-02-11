Принял удар на себя: охранник спас студентов при стрельбе в техникуме Анапы

Глава муниципального образования город-курорт Анапа Светлана Маслова заявила, что самоотверженные действия охранника позволили сохранить жизни студентов и преподавателей. По ее информации, действуя в соответствии с инструкцией, он, заметив вооруженного человека, заблокировал вход, однако злоумышленник выстрелил через дверь, пробив бронежилет. Несмотря на тяжелое ранение, охранник сумел добраться до тревожной кнопки, вызвать экстренные службы и передать по рации сообщение о произошедшем на второй пост.