Принял удар на себя: охранник спас студентов при стрельбе в техникуме Анапы

В Анапе в холле индустриального техникума студент открыл стрельбу из охотничьего ружья. Жертвой нападения стал охранник, который героически принял удар на себя и успел вызвать полицию. В ходе инцидента двое человек также получили ранения.
Что произошло в Анапском индустриальном техникуме 11 февраля.
Днем 11 февраля в Анапском индустриальном техникуме произошла стрельба. К зданию оперативно прибыли бригады скорой помощи, а также сотрудники полиции и Росгвардии. Выход студентов был ограничен, прилегающую территорию оцепили.
О произошедшем сначала сообщили сами студенты, а Telegram-каналы писали, что после звуков выстрелов и криков на улице учащиеся успели забаррикадироваться в аудиториях.
Подозреваемый был задержан вскоре после инцидента. Им оказался 17-летний учащийся техникума. Сообщалось, что до момента задержания нападавший успел произвести 13 выстрелов: десять — в коридоре техникума и еще три — на улице.
Дядя Коля принял удар на себя.
В результате стрельбы в Анапском индустриальном техникуме погиб 55-летний охранник учебного заведения Николай З. Он получил тяжелые ранения, спасти его не удалось. У погибшего остались жена и дочь.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что охранник первым принял удар на себя, оперативно вызвал сотрудников правоохранительных органов и не позволил нападавшему пройти дальше в здание техникума.
Глава муниципального образования город-курорт Анапа Светлана Маслова заявила, что самоотверженные действия охранника позволили сохранить жизни студентов и преподавателей. По ее информации, действуя в соответствии с инструкцией, он, заметив вооруженного человека, заблокировал вход, однако злоумышленник выстрелил через дверь, пробив бронежилет. Несмотря на тяжелое ранение, охранник сумел добраться до тревожной кнопки, вызвать экстренные службы и передать по рации сообщение о произошедшем на второй пост.
Студенты техникума рассказали aif.ru, что погибший, которого они называли дядей Колей, был добрым и отзывчивым человеком, всегда встречал и провожал учащихся с улыбкой и добрым словом.
В результате нападения также пострадали 45-летняя сотрудница библиотеки и студент 2007 года рождения.
Что известно об анапском стрелке.
В учебном заведении сообщили, что юноша проживал с матерью, не имел отца и испытывал психологические трудности после развода родителей. У молодого человека наблюдались проблемы с успеваемостью еще со школьного периода, также он не мог наладить отношения с однокурсниками.
Установлено, что перед инцидентом подросток проявлял интерес к материалам о нападениях на другие учебные заведения, в частности изучал видеозаписи трагедий в Керчи и Пензе. За несколько дней до атаки он публиковал в социальных сетях фотографии и видеоролики, связанные с эпизодами скулшутинга.
Для совершения атаки студент использовал охотничье двуствольное ружье ТОЗ-34ЕР 12-го калибра. По неподтвержденной информации, оружие и несколько патронов он взял у своего деда. С этим снаряжением он прибыл в холл техникума и открыл стрельбу.
В течение дня в СМИ распространилась информация о том, что мотивом преступления стала «невыплата диплома». Утверждалось, что студент якобы заплатил 500 тысяч рублей за досрочное получение документа, но был обманут. В то же время Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что эта информация является недостоверной.
В частности, в Telegram-канале штаба пояснили, что нападавший — студент второго курса, который не мог завершить обучение досрочно, и что сообщения о «взятке» являются анонимными выдумками, выдаваемыми за сведения от источников или следователей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, на место происшествия прибыли следователи и криминалисты ведомства. Расследование находится на контроле руководства регионального управления Следственного комитета.