В Запорожье чиновник украл 80 тысяч долларов

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В подконтрольном Киеву Запорожье чиновник похитил более 80 тысячи долларов на поставках некачественного угля по завышенным ценам двум учебным заведениям, сообщила Запорожская областная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

«В суд направлен обвинительный акт в отношении должностного лица предприятия, который поставил двум учебным заведениям Запорожской области (подконтрольной Киеву — ред.) каменный уголь ненадлежащего качества по завышенным ценам … обвиняемый завладел бюджетными средствами на сумму 3,5 миллиона гривен (более 80 тысяч долларов — ред.)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сообщается, что использование некачественного угля нанесло вред окружающей среде, в атмосферу попали опасные вещества, в частности оксид углерода, диоксид серы и диоксид азота.

Фигуранту предъявлено подозрение по части 5 статьи 191 УК Украины, в случае доказательства вины ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.