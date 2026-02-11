Ричмонд
Помощь психологов после стрельбы в техникуме потребовалась 12 жителям Анапы

Жители Анапы получают психологическую помощь после ЧП.

Источник: Комсомольская правда

Около десяти жителей Анапы, ставшие свидетелям трагедии в Анапе, обратились на «горячую линию» за психологической поддержкой. Они получили индивидуальные консультации от психологов. Еще двум очевидцам потребовалась помощь специалистов Анапского филиала Центра диагностики и консультирования Краснодарского края.

Медицинские психологи городской больницы Анапы также оказали поддержку пострадавшим и их близким. «Горячая линия» будет функционировать и завтра, с 9:00 до 19:00, по номеру 8−86133−56926. Об этом сообщили в мэрии города.

Круглосуточную психологическую помощь можно получить по телефону доверия для детей и родителей: 8 800 2000 122, или с мобильного телефона по номеру 124.

Дополнительным ресурсом является созданный чат-бот психологической помощи, который предоставляет возможность обращения, в том числе анонимно. Доступ к нему осуществляется по ссылке.