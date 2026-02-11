Жертва «кислотного маньяка» Анастасия Лобода выиграла суд в Подмосковье

Анастасия Лобода из подмосковного поселка Монино, которая в 2024 года подверглась нападению «кислотного маньяка» Андрея Сулейманова и перенесла множество операций, сообщила, что выиграла очередной суд в споре с преступником.
«Заседание прошло полноценно, я довольна, что нас выслушали всех, одну сторону, другую, никого не урезали в правах. Я очень рада, что сегодня быстро судьи приняли решение», — сказала она в интервью «360».
Она сказала, что хотела бы, чтобы тяжба, наконец, закончилось, но не верит в это.
«Понимая позицию ответчиков, я догадываюсь, что это еще не все, потому что еще есть суды в стране», — сказала женщина.
Отмечается, что Сулейманов осенью 2025 года подал апелляцию с требованием уменьшить выплату компенсации лечения пострадавшей с 3 миллионов до 400 тысяч рублей. Он находится на лечении в психбольнице и получает пособие, а его мать сдает арестованную судом квартиру и выплачивает деньги Лободе.
Напомним, в апреле 2024 года в Монино были совершены несколько нападений на женщин и девочек. Мужчина во всем черном обливал их кислотой. Больше всего пострадала преподавательница Анастасия Лобода — ей пришлось перенести восемь тяжелейших операций. Впоследствии она подала гражданский иск в суд об истребовании у нападавшего морального вреда. Весной 2025 года суд присудил ей чуть больше трех миллионов рублей. Одна из квартир, принадлежащих семье Сулейманова, была арестована.