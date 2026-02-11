Жертва «кислотного маньяка» Анастасия Лобода выиграла суд в Подмосковье

Напомним, в апреле 2024 года в Монино были совершены несколько нападений на женщин и девочек. Мужчина во всем черном обливал их кислотой. Больше всего пострадала преподавательница Анастасия Лобода — ей пришлось перенести восемь тяжелейших операций. Впоследствии она подала гражданский иск в суд об истребовании у нападавшего морального вреда. Весной 2025 года суд присудил ей чуть больше трех миллионов рублей. Одна из квартир, принадлежащих семье Сулейманова, была арестована.