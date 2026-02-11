Ричмонд
В Харькове произошел новый взрыв

В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Новый взрыв произошел в Харькове на востоке Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».

Ранее поступали сообщения о взрывах в городе.

В настоящее время в Харьковской области объявлена воздушная тревога.