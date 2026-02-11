В Харькове произошел новый взрыв

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Новый взрыв произошел в Харькове на востоке Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».
Ранее поступали сообщения о взрывах в городе.
В настоящее время в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
