В аэропорту Казани умер пассажир самолета Пекин — Москва

Во время полета рейса Пекин-Москва один из пассажиров почувствовал резкое ухудшение здоровья. В связи с этим лайнер был вынужден совершить незапланированную посадку в казанском аэропорту, где впоследствии данный пассажир умер.
О происшествии рассказали в канале центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России в мессенджере Мах.
Согласно первоначальным данным, в 15:30 по московскому времени 11 февраля воздушное судно приземлилось в Казани в экстренном порядке по причине резкого недомогания человека на борту.
«После приземления пассажир 1988 года рождения скончался. Бригада скорой помощи, осмотрев мужчину, констатировала его смерть», — говорится в сообщении.
В настоящее время по данному инциденту сотрудниками следственных органов проводится проверка.
