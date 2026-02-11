Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Казани умер пассажир самолета Пекин — Москва

Пассажиру рейса Пекин — Москва стало плохо во время полета, после экстренной посадки самолета он умер в аэропорту Казани.

Источник: Аргументы и факты

Во время полета рейса Пекин-Москва один из пассажиров почувствовал резкое ухудшение здоровья. В связи с этим лайнер был вынужден совершить незапланированную посадку в казанском аэропорту, где впоследствии данный пассажир умер.

О происшествии рассказали в канале центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России в мессенджере Мах.

Согласно первоначальным данным, в 15:30 по московскому времени 11 февраля воздушное судно приземлилось в Казани в экстренном порядке по причине резкого недомогания человека на борту.

«После приземления пассажир 1988 года рождения скончался. Бригада скорой помощи, осмотрев мужчину, констатировала его смерть», — говорится в сообщении.

В настоящее время по данному инциденту сотрудниками следственных органов проводится проверка.

Ранее сообщалось, что рейс Пхукет — Москва вернулся в аэропорт вылета по технической причине.