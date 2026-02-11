В Белгороде из-за прилета снаряда ВСУ по частному дому ранен мирный житель

«В Белгороде в результате прилета снаряда по частному дому мужчина получил осколочное ранение голени. Бригада СМП доставляет его в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Дом поврежден», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В результате атак ВСУ в Белгороде загорелось складское помещение, сотрудники МЧС тушат пожар. В Белгородском округе выбиты окна, поврежден фасад предприятия, повреждены два частных дома и газовая труба еще одного частного дома.
Отмечается, что все оперативные службы работают на месте.