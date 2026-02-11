«При атаках со стороны ВСУ пострадали семь мирных жителей. В селе Севрюково Белгородского округа в результате ракетного обстрела пострадал ребенок. Девочку четырех лет, получившую слепое осколочное ранение спины, транспортируют в детскую областную клиническую больницу», — написал он.
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали семь человек
БЕЛГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область, ранены семь мирных жителей, в том числе четырехлетний ребенок. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.