Около 50 учеников ульяновской школы обратились за помощью к медикам

«Сегодня стало известно о массовом отравлении (заболевании пока неизвестной инфекцией) в школе № 62 города Ульяновска. С симптомами отравления (недомогание и рвота) к медикам обратись около 50 детей», — написал он.
Куринный добавил, что похожий случай произошел в октябре 2025 года в гимназии № 30. «Обе школы питанием обеспечивает ярославская компания “Комбинат социального питания”, — уточнил депутат.
Он также добавил, что взял ситуацию на личный контроль. «Со своей стороны направил официальные запросы в прокуратуру Ульяновской области, Роспотребнадзор и Следственный комитет с требованием провести проверку и дать правовую оценку действиям (бездействию) соответствующих должностных лиц: организатора питания, управления образования и администрации школы», — отметил Куринный.
По информации управления образования администрации Ульяновска, на данный момент учебный процесс в школе приостановлен. Планируется, что в ближайшие дни будет проведена дезинфекция школьных помещений. Управление образования проводит проверку в связи с этой ситуацией. Региональное управление Роспотребнадзора выдало предписание на проведение профилактических мероприятий в образовательном учреждении. Прокуратура Железнодорожного района Ульяновска проводит проверку по данному факту.