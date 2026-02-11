Около 50 учеников ульяновской школы обратились за помощью к медикам

По информации управления образования администрации Ульяновска, на данный момент учебный процесс в школе приостановлен. Планируется, что в ближайшие дни будет проведена дезинфекция школьных помещений. Управление образования проводит проверку в связи с этой ситуацией. Региональное управление Роспотребнадзора выдало предписание на проведение профилактических мероприятий в образовательном учреждении. Прокуратура Железнодорожного района Ульяновска проводит проверку по данному факту.