Четырехлетняя девочка пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область

Семь мирных жителей, в том числе четырехлетняя девочка, пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— При атаках со стороны ВСУ пострадали семь мирных жителей. В селе Севрюково Белгородского округа в результате ракетного обстрела пострадал ребенок, — сказал глава региона.
Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что девочка получила слепое осколочное ранение спины, ее транспортируют в детскую областную клиническую больницу.
7 февраля губернатор Белгородской области сообщил, что четыре человека пострадали при ракетном обстреле украинской армии в Белгороде. Двоим оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались. Еще у двоих мужчин, предварительно, диагностировали баротравмы и ушиб височной области, их отправили в больницу на обследование.