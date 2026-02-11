Четырехлетняя девочка пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область

7 февраля губернатор Белгородской области сообщил, что четыре человека пострадали при ракетном обстреле украинской армии в Белгороде. Двоим оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались. Еще у двоих мужчин, предварительно, диагностировали баротравмы и ушиб височной области, их отправили в больницу на обследование.