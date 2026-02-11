Семь человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Семь мирных жителей, включая одного ребенка, пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом в личном Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«При атаках со стороны ВСУ пострадали семь мирных жителей. В селе Севрюково Белгородского округа в результате ракетного обстрела пострадал ребенок», — написал он.
Атакам ВСУ подвергся Белгород и населенные пункты Дубовое, Головино и Волчья Александровка. Гладков отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. У пятерых из них диагностирована баротравма, еще один мужчина получил минно-взрывную травму.
Ранее KP.RU сообщал, что российские средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами России днем 11 февраля. Как заявили в Минобороны РФ, 12 из них были ликвидированы над территорией Белгородской области.