Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Семь человек, включая четырехлетнего ребенка, ранены в Белгородской области после атак ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Семь мирных жителей, включая одного ребенка, пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом в личном Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«При атаках со стороны ВСУ пострадали семь мирных жителей. В селе Севрюково Белгородского округа в результате ракетного обстрела пострадал ребенок», — написал он.

Атакам ВСУ подвергся Белгород и населенные пункты Дубовое, Головино и Волчья Александровка. Гладков отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. У пятерых из них диагностирована баротравма, еще один мужчина получил минно-взрывную травму.

Ранее KP.RU сообщал, что российские средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами России днем 11 февраля. Как заявили в Минобороны РФ, 12 из них были ликвидированы над территорией Белгородской области.