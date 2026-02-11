Семь человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Атакам ВСУ подвергся Белгород и населенные пункты Дубовое, Головино и Волчья Александровка. Гладков отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. У пятерых из них диагностирована баротравма, еще один мужчина получил минно-взрывную травму.