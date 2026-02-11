Массовое отравление произошло в школе в Ульяновске

Около 50 учеников школы № 62 в Ульяновске обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Региональная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.
— В связи с обращением сегодня, 11 февраля 2026 года, в учреждения здравоохранения за медицинской помощью нескольких обучающихся МБОУ «Средняя школа № 62» прокуратура Железнодорожного района Ульяновска проводит проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об охране здоровья несовершеннолетних, — говорится в Telegram-канале прокуратуры.
11 февраля в СМИ также сообщили, что в одной из школ Санкт-Петербурга отравились 96 человек, причем 84 из них — дети. У всех зараженных в СОШ № 39 в Невском районе острая кишечная инфекция. Заражения проходили с 4 по 11 февраля. Из всех заболевших девять детей попали в больницы.