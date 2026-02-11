Массовое отравление произошло в школе в Ульяновске

11 февраля в СМИ также сообщили, что в одной из школ Санкт-Петербурга отравились 96 человек, причем 84 из них — дети. У всех зараженных в СОШ № 39 в Невском районе острая кишечная инфекция. Заражения проходили с 4 по 11 февраля. Из всех заболевших девять детей попали в больницы.