ВСУ атаковали бронированную скорую в ЛНР, есть пострадавшие

«БПЛА противника атаковал “скорую помощь”, когда бригада медицинских работников возвращалась с вызова в Сватово. В результате взрыва были выбиты стекла: осколки ранили двух фельдшеров и водителя автомобиля», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале властей.
Отмечается, что следователи СУСК России по ЛНР устанавливают обстоятельства произошедшего.
