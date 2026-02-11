Ричмонд
ВСУ атаковали бронированную скорую в ЛНР, есть пострадавшие

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по бронированному автомобилю скорой помощи в ЛНР, пострадали два фельдшера и водитель, сообщает правительство республики.

Источник: © РИА Новости

«БПЛА противника атаковал “скорую помощь”, когда бригада медицинских работников возвращалась с вызова в Сватово. В результате взрыва были выбиты стекла: осколки ранили двух фельдшеров и водителя автомобиля», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале властей.

Отмечается, что следователи СУСК России по ЛНР устанавливают обстоятельства произошедшего.

