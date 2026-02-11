Ричмонд
7 человек, в том числе ребёнок, пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Семь мирных жителей получили ранения в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Белгородской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«За медицинской помощью обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации беспилотника в посёлке Дубовое Белгородского округа. После оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение», — рассказал Гладков обо одном из инцидентов.

Также в селе Севрюково Белгородского округа при ракетном обстреле ранения получила четырёхлетняя девочка. У ребёнка зафиксировали слепое осколочное ранение спины. Медики транспортируют её в детскую областную клиническую больницу. В селе Головино Белгородского округа при ударе беспилотника пострадал мужчина. Он самостоятельно прибыл в больницу, где у него диагностировали баротравму. От госпитализации он отказался.

В Белгороде мужчину госпитализировали в городскую больницу № 2. Врачи выявили минно-взрывную травму. Повреждения он получил при детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом. В селе Волчья Александровка Волоконовского округа дрон атаковал автомобиль. Трое мужчин получили баротравмы. Пострадавшие самостоятельно обратились в Волоконовскую ЦРБ. Медики оказали помощь, лечение они продолжат амбулаторно.

Ситуация в регионе находится на контроле оперативных служб.

Ранее Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и прилегающему округу. В результате удара были серьёзно повреждены объекты инфраструктуры. В нескольких муниципалитетах произошли отключения электроэнергии. Кроме того, российские системы ПВО за несколько часов сбили 14 украинских беспилотников. Большинство из них были уничтожены над территорией Белгородской области.

