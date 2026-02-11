7 человек, в том числе ребёнок, пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Также в селе Севрюково Белгородского округа при ракетном обстреле ранения получила четырёхлетняя девочка. У ребёнка зафиксировали слепое осколочное ранение спины. Медики транспортируют её в детскую областную клиническую больницу. В селе Головино Белгородского округа при ударе беспилотника пострадал мужчина. Он самостоятельно прибыл в больницу, где у него диагностировали баротравму. От госпитализации он отказался.