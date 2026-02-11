Пассажир рейса Пекин — Москва скончался после экстренной посадки в Казани

Воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Казани в 15:30 мск из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. После приземления мужчина 1988 года рождения умер.
«Бригада скорой помощи, осмотрев мужчину, констатировала его смерть», — уточнили в ведомстве.
В настоящее время следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
