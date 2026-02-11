Пассажир рейса Пекин — Москва скончался после экстренной посадки в Казани

Ранее три члена экипажа авиакомпании British Airways были госпитализированы после употребления конфет с марихуаной. Сладости им подарил один из пассажиров рейса Лондон — Лос-Анджелес. Инцидент произошёл уже после посадки самолёта. В отеле лётный состав почувствовал сильное недомогание, панику и испуг. Источники отмечали, что последствия могли бы быть катастрофическими, если бы экипаж употребил наркотик во время полёта. Авиакомпания инициировала внутреннее расследование инцидента. Пассажиру, раздавшему конфеты, грозят обвинения со стороны полиции. Пострадавший экипаж был отстранён от работы и заменён на новый состав для обратного рейса.