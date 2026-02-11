В Нижнем Новгороде задержали главу местного управления Росимущества

«Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок задержания Сергею Чайке на 72 часа», — сообщила собеседница агентства, не уточнив причину задержания.
Она также сообщила, что судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения задержанному главе нижегородского Росимущества, состоится 13 февраля.
Ранее в суде сообщили агентству, что заместитель главы нижегородского Росимущества Сергей Родионов 11 февраля был отправлен под домашний арест по уголовному делу о превышении полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).
Сергей Чайка занимает должность руководителя Территориального управления (ТУ) Росимущества в Нижегородской области с 2019 года.