Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде задержали главу местного управления Росимущества

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев — РИА Новости. Руководитель нижегородского управления Росимущества Сергей Чайка задержан, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Источник: © РИА Новости

«Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок задержания Сергею Чайке на 72 часа», — сообщила собеседница агентства, не уточнив причину задержания.

Она также сообщила, что судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения задержанному главе нижегородского Росимущества, состоится 13 февраля.

Ранее в суде сообщили агентству, что заместитель главы нижегородского Росимущества Сергей Родионов 11 февраля был отправлен под домашний арест по уголовному делу о превышении полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Сергей Чайка занимает должность руководителя Территориального управления (ТУ) Росимущества в Нижегородской области с 2019 года.