Около 50 учеников ульяновской школы обратились за медпомощью с недомоганием

Чиновник обратил внимание, что похожий инцидент фиксировался в октябре прошлого года в гимназии № 30. Оба учебных заведения обслуживает одна и та же ярославская структура — «Комбинат социального питания». Депутат взял развитие ситуации под личный контроль и инициировал официальные запросы в надзорные и правоохранительные органы региона.