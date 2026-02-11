Около 50 учеников ульяновской школы обратились за медпомощью с недомоганием

«Сегодня стало известно о массовом отравлении (заболевании пока неизвестной инфекцией) в школе № 62 города Ульяновска. С симптомами отравления (недомогание и рвота) к медикам обратились около 50 детей», — написал парламентарий.
Чиновник обратил внимание, что похожий инцидент фиксировался в октябре прошлого года в гимназии № 30. Оба учебных заведения обслуживает одна и та же ярославская структура — «Комбинат социального питания». Депутат взял развитие ситуации под личный контроль и инициировал официальные запросы в надзорные и правоохранительные органы региона.
В настоящий момент занятия в школе приостановлены. Как уточнили в городском управлении образования, в ближайшие дни в помещениях образовательного учреждения проведут полную дезинфекцию. Специалисты регионального Роспотребнадзора уже выдали предписание о проведении профилактических мероприятий, а прокуратура Железнодорожного района организовала проверку. Управление образования также ведёт собственное разбирательство для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Перми была зафиксирована вспышка кишечной инфекции в детском саду № 394, в результате которой пострадали 25 воспитанников. Состояние шестерых малышей потребовало экстренной госпитализации. Медики отмечают у всех пациентов схожую клиническую картину, характерную для сальмонеллеза: резкую гипертермию и приступы тошноты.
