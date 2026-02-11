При атаке ВСУ на бронированную скорую пострадали два фельдшера и водитель

Беспилотник ВСУ атаковал бронированный автомобиль скорой помощи в Луганской Народной Республике. В результате чего пострадали два фельдшера и водитель. Об этом сообщило правительство региона.
«БПЛА противника атаковал “скорую помощь”, когда бригада медицинских работников возвращалась с вызова в Сватово. В результате взрыва были выбиты стекла: осколки ранили двух фельдшеров и водителя автомобиля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что раны не представляют угрозы для жизни. Представители власти уточнили, что последствия могли бы быть гораздо более серьезными, если бы автомобиль не был бронированным.
Ранее «КП-Луганск» сообщал, что в Сватовском районе ЛНР двое мирных жителей были ранены в результате атаки беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю. Оба пострадавших получили множественные осколочные ранения. Их сразу доставили в больницу.