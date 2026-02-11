ВСУ атаковали бронированную машину скорой в ЛНР, пострадали три медика

Ранее семь мирных жителей получили ранения в Белгородской области в результате атак ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что среди пострадавших — ребёнок. Четырёхлетняя девочка получила осколочное ранение спины при обстреле. В других населённых пунктах региона несколько человек обратились за медпомощью с баротравмами после детонаций беспилотников. Один мужчина был госпитализирован в Белгороде с минно-взрывной травмой. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.