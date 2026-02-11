Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали бронированную машину скорой в ЛНР, пострадали три медика

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал бронированную машину скорой помощи в городе Сватово Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства ЛНР.

Источник: Life.ru

В результате удара пострадали три медицинских работника. Осколками стёкол ранило двоих фельдшеров и водителя автомобиля. Инцидент произошёл, когда бригада возвращалась с вызова.

«Прямой удар дрона ВСУ по бронированной скорой: спецавтомобиль спас жизни трёх медработников», — отметили в сообщении. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее семь мирных жителей получили ранения в Белгородской области в результате атак ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что среди пострадавших — ребёнок. Четырёхлетняя девочка получила осколочное ранение спины при обстреле. В других населённых пунктах региона несколько человек обратились за медпомощью с баротравмами после детонаций беспилотников. Один мужчина был госпитализирован в Белгороде с минно-взрывной травмой. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.