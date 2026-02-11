Главу местного управления Росимущества Чайку задержали в Нижнем Новгороде

Главу управления Росимущества в Нижегородской области Сергея Чайку задержали. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции по региону.
— Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок задержания Сергею Чайке на 72 часа, — рассказала собеседница РИА Новости, не назвав причину задержания.
Она уточнила, что судебное заседание, где будет избрана мера пресечения задержанному, пройдет 13 февраля, передает агентство.
Сергей Чайка занимает должность руководителя Территориального управления Росимущества в Нижегородской области с 2019 года.
3 февраля в Подмосковье задержали сотрудников администрации Сергиева Посада. Согласно версии следствия, они похищали средства, выделяемые на борьбу с борщевиком в рамках муниципального контракта. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. По информации ведомства, в общей сложности было передано взяток на сумму около четырех миллионов рублей.
О задержании чиновников стало известно в тот же день. В числе задержанных — первый заместитель главы Сергиева Посада Сергей Тостановский.