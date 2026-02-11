Главу местного управления Росимущества Чайку задержали в Нижнем Новгороде

3 февраля в Подмосковье задержали сотрудников администрации Сергиева Посада. Согласно версии следствия, они похищали средства, выделяемые на борьбу с борщевиком в рамках муниципального контракта. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. По информации ведомства, в общей сложности было передано взяток на сумму около четырех миллионов рублей.