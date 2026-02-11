ВСУ атаковали дроном скорую помощь, есть пострадавшие

В Луганской Народной Республике беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал бронированную машину скорой помощи в городе Сватово.
Как сообщает Telegram-канал правительства ЛНР, удар пришёлся по автомобилю, когда бригада медиков возвращалась после выполнения вызова. В результате взрыва осколками повреждены стёкла, ранения получили два фельдшера и водитель.
Отмечается, что благодаря бронированной конструкции автомобиля травмы оказались неопасными для жизни. Следственные органы СК России по ЛНР проводят проверку для установления всех обстоятельств инцидента.
