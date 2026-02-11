Вашингтон
Мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Мужчина погиб при атаке украинского беспилотника на машину в Белгородской области. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В результате очередного террористического удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте, — написал он в Telegram-канале.

Глава области принес соболезнования родным и близким погибшего.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 11 февраля сбили 108 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Днем ранее в результате атаки дрона ВСУ на Херсонскую область пострадали две девочки. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лица. В настоящее время они находятся в больнице.