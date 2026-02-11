Босния и Герцеговина выдаст россиянина Бекарова, его обвиняют в вымогательстве

Россиянин Магомед Бекаров, обвиняемый в вымогательстве в Москве, будет экстрадирован из Боснии и Герцеговины. Как установили следователи, в гостинице он вместе с подельниками (все они уже получили сроки), угрожая ножом, завладел чужим имуществом и деньгами.