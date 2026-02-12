Москвичка, забившая квартиру мусором и кошками, отправлена в психбольницу

Напомним, в октябре 2025 года в Москве была обнаружена квартира, где скопилось около пяти тонн мусора. Там же в антисанитарных условиях проживали кошки. Отмечалось, что владелица с юридическим образованием не проживала в квартире, лишь изредка навещала животных. Позднее прокуратура провела проверку и подтвердила информацию, отметив, что в квартире проживают 9 кошек, которые не вакцинированы. Женщине предъявили иск о запрете содержания животных в жилом помещении и приведении квартиры в надлежащее санитарное состояние.