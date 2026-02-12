Вашингтон
Москвичка, забившая квартиру мусором и кошками, отправлена в психбольницу

Жительница Москвы, забившая квартиру на улице 5-я Кожуховская мусором и оставившая кошек в антисанитарных условиях, была отправлена в психиатрическую клинику. Об этом пишет Telegram-канал «Что там, Москва?».

Источник: Life.ru

«Хозяйку захламлённой квартиры с 15 кошками увезли в Кащенко. Квартиру опечатали — внутри остались животные и горы мусора. По словам соседей, кошки уже больше недели заперты без воды и еды», — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2025 года в Москве была обнаружена квартира, где скопилось около пяти тонн мусора. Там же в антисанитарных условиях проживали кошки. Отмечалось, что владелица с юридическим образованием не проживала в квартире, лишь изредка навещала животных. Позднее прокуратура провела проверку и подтвердила информацию, отметив, что в квартире проживают 9 кошек, которые не вакцинированы. Женщине предъявили иск о запрете содержания животных в жилом помещении и приведении квартиры в надлежащее санитарное состояние.

