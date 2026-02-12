В Белгородской области мирный житель погиб из-за атаки дрона ВСУ

Ранее в Белгородской области семь мирных жителей получили ранения в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины. В селе Севрюково Белгородского округа при ракетном обстреле ранения получила четырёхлетняя девочка. У ребёнка зафиксировали слепое осколочное ранение спины. Медики транспортируют её в детскую областную клиническую больницу.