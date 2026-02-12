Вашингтон
В Белгородской области мирный житель погиб из-за атаки дрона ВСУ

Украинский беспилотник атаковал автомобиль мирного жителя в селе Волчья Александровка в Волоконовском округе. В результате удара водитель скончался, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего… Транспортное средство повреждено», — пишет Гладков в своём телеграм-канале.

Ранее в Белгородской области семь мирных жителей получили ранения в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины. В селе Севрюково Белгородского округа при ракетном обстреле ранения получила четырёхлетняя девочка. У ребёнка зафиксировали слепое осколочное ранение спины. Медики транспортируют её в детскую областную клиническую больницу.

