В Белгородской области мирный житель погиб из-за атаки дрона ВСУ

«В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего… Транспортное средство повреждено», — пишет Гладков в своём телеграм-канале.
Ранее в Белгородской области семь мирных жителей получили ранения в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины. В селе Севрюково Белгородского округа при ракетном обстреле ранения получила четырёхлетняя девочка. У ребёнка зафиксировали слепое осколочное ранение спины. Медики транспортируют её в детскую областную клиническую больницу.
