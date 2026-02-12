Вашингтон
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Санкт-Петербурге загорелся заброшенный кинотеатр «Орбита»

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошёл серьёзный пожар в неэксплуатируемом здании кинотеатра «Орбита». Сигнал о возгорании поступил спасателям вечером 11 февраля, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Источник: Life.ru

«11 февраля в 20:57 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, ул. Лени Голикова, д. 29. В неэксплуатируемом здании происходит горение на площади 150 кв. м», — сказано в заявлении ведомства.

Огонь распространился на значительной площади, данных о возможных пострадавших на данный момент нет. К тушению привлечены четыре единицы специальной техники и 19 сотрудников МЧС.

Ранее в Пролетарском районе Твери при пожаре в частном жилом доме погибли два человека. По предварительным данным, жертвами стали бабушка и её несовершеннолетняя внучка, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Возгорание произошло на улице 1-я Краснознаменная. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Пролетарского района Олег Рузаев. Причины случившегося пока не установлены.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.