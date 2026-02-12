В Санкт-Петербурге загорелся заброшенный кинотеатр «Орбита»

Ранее в Пролетарском районе Твери при пожаре в частном жилом доме погибли два человека. По предварительным данным, жертвами стали бабушка и её несовершеннолетняя внучка, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Возгорание произошло на улице 1-я Краснознаменная. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Пролетарского района Олег Рузаев. Причины случившегося пока не установлены.