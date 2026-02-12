В Санкт-Петербурге загорелся заброшенный кинотеатр «Орбита»

«11 февраля в 20:57 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, ул. Лени Голикова, д. 29. В неэксплуатируемом здании происходит горение на площади 150 кв. м», — сказано в заявлении ведомства.
Огонь распространился на значительной площади, данных о возможных пострадавших на данный момент нет. К тушению привлечены четыре единицы специальной техники и 19 сотрудников МЧС.
Ранее в Пролетарском районе Твери при пожаре в частном жилом доме погибли два человека. По предварительным данным, жертвами стали бабушка и её несовершеннолетняя внучка, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Возгорание произошло на улице 1-я Краснознаменная. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Пролетарского района Олег Рузаев. Причины случившегося пока не установлены.
