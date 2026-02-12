После стрельбы в техникуме Анапы студентов отправили на дистанционное обучение

Студентов индустриального техникума в Анапе, где днем 11 февраля произошла стрельба, решили перевести на дистанционное обучение. Пока сроки не оговариваются, но в ближайшие дни очных занятий не будет.
Несмотря на то, что учащиеся уверяют, что не боятся возвращаться в аудитории, руководство заняло иную позицию.
Как стало известно телеканалу 360.ru, было решено отправить всех студентов на дистанционное обучение.
— Завтра занятий не будет. Дистанционно будем [учиться, на один день или больше, — подтвердили учащиеся техникума.
Про стрелявшего говорят, что он «всегда был тихоней и сейчас сорвался». Никто не ожидал, что студент возьмется за оружие и устроит нападение.
В результате инцидента погиб охранник, который принял на себя удар и не дал стрелявшему пройти дальше. Еще два человека получили ранения средней тяжести, пишет RT.
Охранник индустриального колледжа Анапы принял атаку вооруженного студента на себя и этим спас всех учащихся. Об этом «Газета.Ru» рассказала мама одной из студенток учебного заведения, Марина.
— Охранник — наш герой, он принял все на себя. Моя дочь сидела под партой в аудитории на третьем этаже, — сказала женщина.
Перед нападением студент оставил сообщение в телеграм, что «невиновных в этот день не будет».
Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с aif.ru рассказал, ускорит ли этот инцидент блокировку мессенджера.