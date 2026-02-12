Вашингтон
ВСУ атакуют Брянскую область реактивными БПЛА, работают расчёты ПВО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область реактивными беспилотниками. Очевидцы сообщают о взрывах, пожаре в одном из районов и перебоях с электричеством. Об этом пишет SHOT.

Около полуночи на окраине Брянска прогремели мощные взрывы, в небе наблюдались яркие вспышки. После этого в домах несколько раз «моргнул» свет, на некоторых улицах электричество полностью пропало. Звуки пролёта БПЛА и хлопки также слышали жители Дятькова, Фокина и Сельца. Над регионом работают расчёты противовоздушной обороны, уже сбито несколько целей.

В регионе была объявлена ракетная и беспилотная опасность. Официальной информации о последствиях атаки и пострадавших пока не было.

Ранее украинский беспилотник атаковал бронированную машину скорой помощи в городе Сватово Луганской Народной Республики. В результате удара пострадали три медицинских работника. Осколками стёкол ранило двоих фельдшеров и водителя автомобиля. Инцидент произошёл, когда бригада возвращалась с вызова.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

