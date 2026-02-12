Shot: ВСУ атакуют Брянскую область реактивными беспилотниками

Вооруженные силы Украины атакуют Брянскую область реактивными беспилотниками. Очевидцы сообщили о взрывах и возгорании в одном из районов, а также о перебоях с электроэнергией, написал в четверг, 12 февраля, Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что мощные взрывы начали греметь на окраине Брянска около полуночи, в небе были видны яркие вспышки. После этого в домах несколько раз «моргнул» свет, а на некоторых улицах электричество пропало полностью. Также звуки пролета дрона и хлопки слышали жители городов Дятьково, Фокино и Сельцо, — сказано в публикации.
Уточняется, что над регионом работают силы противовоздушной обороны, уже сбито несколько целей.
11 февраля мужчина погиб при атаке украинского беспилотника на машину в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон атаковал автомобиль.
Силы противовоздушной обороны в ночь на 11 февраля сбили 108 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.