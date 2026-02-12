Shot: ВСУ атакуют Брянскую область реактивными беспилотниками

— Местные жители рассказали, что мощные взрывы начали греметь на окраине Брянска около полуночи, в небе были видны яркие вспышки. После этого в домах несколько раз «моргнул» свет, а на некоторых улицах электричество пропало полностью. Также звуки пролета дрона и хлопки слышали жители городов Дятьково, Фокино и Сельцо, — сказано в публикации.