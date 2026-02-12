Ребенок погиб в ДТП с автомобилем и грузовиком в подмосковном Солнечногорске

— По предварительной информации, 23-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Лада», не справился с управлением и совершил попутное столкновение с грузовиком «Скания». В результате ДТП погиб двухлетний мальчик — пассажир легковушки, а его мать получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу, — сказано в публикации ведомства.