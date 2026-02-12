Вашингтон
Ребенок погиб в ДТП с автомобилем и грузовиком в подмосковном Солнечногорске

Мальчик погиб при столкновении легковой машины и грузовика в подмосковном Солнечногорске. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Уточнятся, что авария произошла в среду, 11 февраля, в 21:55 на 38-м километре Ленинградского шоссе в сторону Москвы.

— По предварительной информации, 23-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Лада», не справился с управлением и совершил попутное столкновение с грузовиком «Скания». В результате ДТП погиб двухлетний мальчик — пассажир легковушки, а его мать получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу, — сказано в публикации ведомства.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

9 февраля водитель автомобиля «Хавал» насмерть сбил девушку-пешехода в селе Ознобишево в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.