Дмитриев: либеральное крыло искалечило многих поддержкой трансгендеров

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев выступил с резкой критикой западных либеральных взглядов, заявив, что их поддержка трансгендерной* идеологии, по его мнению, привела к тяжелым последствиям для многих людей. Свою позицию он изложил в публикации в социальной сети X**.
Комментарий был сделан в связи с сообщениями, согласно которым предполагаемый нападавший, устроивший стрельбу в школе канадского города Тамблер-Ридж, якобы может быть трансгендером.
«Сатанинское либеральное крыло нанесло увечья многим людям, придерживаясь трансгендерной идеологии», — сказал Дмитриев.
Ранее медсестру из больницы Сент-Хелиер в британском Каршалтоне, 40-летнюю Дженнифер Мелл, уволили после того, как она назвала педофила-трансгендера из тюрьмы для пожизненно заключенных «мистером».
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.
** Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.