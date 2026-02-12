Дмитриев: либеральное крыло искалечило многих поддержкой трансгендеров

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев выступил с резкой критикой западных либеральных взглядов, заявив, что их поддержка трансгендерной* идеологии, по его мнению, привела к тяжелым последствиям для многих людей. Свою позицию он изложил в публикации в социальной сети X**.