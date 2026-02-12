Вашингтон
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: либеральное крыло искалечило многих поддержкой трансгендеров

Кирилл Дмитриев заявил, что поддержка трансгендерной идеологии на Западе привела к тяжелым последствиям для многих людей.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев выступил с резкой критикой западных либеральных взглядов, заявив, что их поддержка трансгендерной* идеологии, по его мнению, привела к тяжелым последствиям для многих людей. Свою позицию он изложил в публикации в социальной сети X**.

Комментарий был сделан в связи с сообщениями, согласно которым предполагаемый нападавший, устроивший стрельбу в школе канадского города Тамблер-Ридж, якобы может быть трансгендером.

«Сатанинское либеральное крыло нанесло увечья многим людям, придерживаясь трансгендерной идеологии», — сказал Дмитриев.

Ранее медсестру из больницы Сент-Хелиер в британском Каршалтоне, 40-летнюю Дженнифер Мелл, уволили после того, как она назвала педофила-трансгендера из тюрьмы для пожизненно заключенных «мистером».

* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.

** Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше