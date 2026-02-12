Кассационный суд утвердил приговор за взятку экс-тренеру сборной России по фристайлу

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор бывшему тренеру сборной России по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика» Александру Понгильскому по делу о получении взяток. Об этом сообщается в кассационном определении, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Приговор Ленинского районного суда г. Ярославля от 25 июня 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда от 5 сентября 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу защитника Антонова Е. В. без удовлетворения», — говорится в документе.
По данным обвинения, Понгильский вымогал и получал взятки в крупном размере от членов сборной России по фристайлу Любови и Станислава Никитиных, Анастасии Прытковой. Тренер с 2018 по 2023 год получил взятки в размере около 1,4 млн руб. Эти деньги спортсмены брали из своих призовых средств.
В июне 2025 года Ленинский районный суд Ярославля признал Понгильского виновным признан виновным по трем эпизодам ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере, сопряженная с вымогательством взятки) и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, ему присудили штраф в размере около 3 млн рублей. Понгильскому также в течение пяти лет запретили занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, общественных организациях, связанных с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на срок 5 лет.
В сентябре 2025 года Ярославский областной суд исключил из текста назначенного дополнительного наказания слова «государственных и муниципальных учреждениях, общественных организациях». В остальной части приговор Ленинского районного суда остался без изменений.