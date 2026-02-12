Кассационный суд утвердил приговор за взятку экс-тренеру сборной России по фристайлу

В июне 2025 года Ленинский районный суд Ярославля признал Понгильского виновным признан виновным по трем эпизодам ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере, сопряженная с вымогательством взятки) и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, ему присудили штраф в размере около 3 млн рублей. Понгильскому также в течение пяти лет запретили занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, общественных организациях, связанных с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на срок 5 лет.