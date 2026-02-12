Вашингтон
В Киеве автомобиль взорвался из-за газового оборудования

В украинской столице в ночь с 11 на 12 февраля произошёл взрыв легкового автомобиля. Инцидент случился в Голосеевском районе Киева около половины одиннадцатого вечера по местному времени.

Источник: Life.ru

Как сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на представителя столичного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Павла Петрова, причиной инцидента стала детонация газобаллонного оборудования, установленного в машине. На место оперативно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и расчёты спасателей.

Обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших уточняются.

Ранее в подмосковном Фрязине было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Инцидент произошёл после взрыва неустановленного устройства в автомобиле, в результате которого пострадал мужчина. По данным пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, дело квалифицируется как покушение на убийство общеопасным способом и незаконный оборот взрывчатых веществ. По предварительным данным, мощность взрыва в автомобиле в подмосковном Фрязине составила около 200 граммов тротила.

