В Киеве автомобиль взорвался из-за газового оборудования

Ранее в подмосковном Фрязине было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Инцидент произошёл после взрыва неустановленного устройства в автомобиле, в результате которого пострадал мужчина. По данным пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, дело квалифицируется как покушение на убийство общеопасным способом и незаконный оборот взрывчатых веществ. По предварительным данным, мощность взрыва в автомобиле в подмосковном Фрязине составила около 200 граммов тротила.