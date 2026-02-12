В полиции Канады сообщили, что стрельбу в школе устроила женщина-трансгендер

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Организатором стрельбы в школе в городе Тамблер-Ридж (канадская провинция Британская Колумбия) была 18-летняя женщина-трансгендер. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель командующего полиции региона Дуэйн Макдональд.
Он отметил, что прибывших в школу полицейских обстреляли, однако они не открывали ответный огонь. Позже патрульные обнаружили в школе тело предполагаемого стрелка. «Через несколько минут человек, который, как подтвердилось, являлся стрелком, был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением, которое, по всей видимости, было нанесено им самому себе. Подозреваемый был идентифицирован как 18-летняя Джесси Ван Рутселар, жительница Тамблер-Риджа», — сказал Макдональд.
Его попросили подтвердить информацию о том, что преступник был трансгендером. «Скажу так: мы идентифицировали подозреваемого так, как он сам решил идентифицировать себя в публичном пространстве и в социальных сетях. Могу сказать, что Джесси была рождена биологическим мужчиной», — ответил представитель полиции.
Он указал, что Джесси училась в этой школе. «Могу сказать, что Джесси бросила школу примерно четыре года назад», — сказал полицейский. По его словам, в последние несколько лет полиция посещала дом преступника, и вызовы были связаны с «психологическим состоянием подозреваемого». Кроме того, несколько раз полицейские изымали в этом доме огнестрельное оружие.
Как подчеркнул Макдональд, в школе полицейские обнаружили две единицы огнестрельного оружия: модифицированный пистолет и длинноствольное оружие. Следователи полагают, что стрелок действовал в одиночку. Мотивы действий преступника по-прежнему остаются неясными: каких-либо предсмертных записок полиция не обнаружила, однако поиски продолжаются.
По данным полиции, всего в результате стрельбы в городе Тамблер-Ридж погибли десять человек, включая нападавшего. Шесть погибших были найдены в школе, тела еще двоих человек обнаружены в расположенном поблизости доме, один раненый скончался на пути в больницу. Еще 25 человек были госпитализированы, однако их травмы не представляли угрозы для жизни.