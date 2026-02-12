Вашингтон
В Чебоксарах пьяный водитель устроил массовое ДТП с шестью автомобилями

В Чебоксарах произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей и автобуса на проспекте Максима Горького рядом с торговым центром. Причиной аварии стал нетрезвый водитель. Об этом сообщили в МВД Чувашии.

Источник: Life.ru

«По предварительным данным, водитель автомашины “СсангЙонг” из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с движущейся впереди машиной, что вызвало попутное столкновение других транспортных средств, среди которых был и заполненный людьми автобус “Нефаз” 52-го маршрута», — говорится в сообщении.

Виновником является 60-летний житель Нижегородской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его транспортное средство было эвакуировано на спецстоянку. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение и приняли меры для восстановления проходимости проспекта.

Ранее на Дмитровском шоссе в Москве водитель Lexus устроил массовое ДТП, пытаясь уйти от погони. Иномарка последовательно столкнулась с 11 автомобилями. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителя. Задержанный находился в изменённом состоянии, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В настоящий момент он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

