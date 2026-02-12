В Чебоксарах пьяный водитель устроил массовое ДТП с шестью автомобилями

Ранее на Дмитровском шоссе в Москве водитель Lexus устроил массовое ДТП, пытаясь уйти от погони. Иномарка последовательно столкнулась с 11 автомобилями. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителя. Задержанный находился в изменённом состоянии, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В настоящий момент он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.