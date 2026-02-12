Три российских аэропорта приостановили работу

Ограничения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов, отметили в ведомстве.
Сейчас в нескольких регионах России действует опасность удара БПЛА. Об угрозе налета беспилотников сообщали власти Липецкой, Тульской, Воронежской, Пензенской и Ульяновской областей.
