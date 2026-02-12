Вашингтон
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Олимпиаде неизвестные устроили диверсию на железнодорожных путях

На севере Италии неизвестные устроили диверсию на железнодорожном участке Лекко — Тирано, соединяющем трассу с олимпийскими объектами Бормио и Ливиньо. Об этом пишет Corriere della Sera.

Источник: Life.ru

«Ещё одна диверсия. На этот раз речь идёт о поджоге железнодорожной линии Лекко-Тирано, ведущей в Бормио и Ливиньо, горнолыжные курорты, где проходят соревнования зимних Олимпийских игр. Около 2 часов ночи, недалеко от населённого пункта Аббадия-Лариана, в провинции Лекко, загорелись семь кабелей распределительной коробки общей длиной 64 сантиметра», — говорится в статье.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили бутылки с зажигательной смесью. Отмечается сходство с недавними атаками на железнодорожную инфраструктуру в окрестностях Болоньи и Пезаро.

Напомним, 7 февраля неизвестные повредили железнодорожные пути недалеко от города Болонья на севере Италии. Инцидент нарушил движение поездов в первый день зимних Олимпийских игр. Полиция зафиксировала три отдельных случая повреждений на разных участках. Из-за этого скоростные, междугородние и региональные поезда задерживались до двух с половиной часов. Минтранс отметил, что подобное уже случалось в день открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.