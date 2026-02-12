На Олимпиаде неизвестные устроили диверсию на железнодорожных путях

Напомним, 7 февраля неизвестные повредили железнодорожные пути недалеко от города Болонья на севере Италии. Инцидент нарушил движение поездов в первый день зимних Олимпийских игр. Полиция зафиксировала три отдельных случая повреждений на разных участках. Из-за этого скоростные, междугородние и региональные поезда задерживались до двух с половиной часов. Минтранс отметил, что подобное уже случалось в день открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.