На Олимпиаде неизвестные устроили диверсию на железнодорожных путях

«Ещё одна диверсия. На этот раз речь идёт о поджоге железнодорожной линии Лекко-Тирано, ведущей в Бормио и Ливиньо, горнолыжные курорты, где проходят соревнования зимних Олимпийских игр. Около 2 часов ночи, недалеко от населённого пункта Аббадия-Лариана, в провинции Лекко, загорелись семь кабелей распределительной коробки общей длиной 64 сантиметра», — говорится в статье.
На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили бутылки с зажигательной смесью. Отмечается сходство с недавними атаками на железнодорожную инфраструктуру в окрестностях Болоньи и Пезаро.
Напомним, 7 февраля неизвестные повредили железнодорожные пути недалеко от города Болонья на севере Италии. Инцидент нарушил движение поездов в первый день зимних Олимпийских игр. Полиция зафиксировала три отдельных случая повреждений на разных участках. Из-за этого скоростные, междугородние и региональные поезда задерживались до двух с половиной часов. Минтранс отметил, что подобное уже случалось в день открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.