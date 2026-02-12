TN: в Буэнос-Айресе во время протестов задержали 14 человек

Митинг был организован крупнейшими профсоюзами страны и изначально проходил мирно, однако ситуация обострилась после того, как часть протестующих начала бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону полиции. В ответ силовики применили водометы и слезоточивый газ, а затем стали оттеснять участников акции с площади с помощью мотопатрулей.