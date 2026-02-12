TN: в Буэнос-Айресе во время протестов задержали 14 человек

В Буэнос-Айресе во время акции протеста против трудовой реформы у здания Национального конгресса были задержаны не менее 14 человек. По информации телеканала TN, задержанных подозревают в участии в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов, которые произошли в ходе демонстрации.
Министр безопасности Аргентины Алехандра Монтеолива сообщила о пострадавших среди силовиков: травмы получили три жандарма и один полицейский. Власти намерены установить личности участников нападений на сотрудников правопорядка. Ответственность за эскалацию насилия, по мнению министра, лежит на небольшой группе представителей левых движений, пришедших на акцию с целью спровоцировать беспорядки.
Митинг был организован крупнейшими профсоюзами страны и изначально проходил мирно, однако ситуация обострилась после того, как часть протестующих начала бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону полиции. В ответ силовики применили водометы и слезоточивый газ, а затем стали оттеснять участников акции с площади с помощью мотопатрулей.
Ранее сообщалось, что более 100 полицейских пострадали в результате столкновений с протестующими в Турине. Ранения получили 97 полицейских, 5 карабинеров и 7 сотрудников Финансовой гвардии, которая является подразделением Минэкономики.