Два ощутимых землетрясения зарегистрировали у Курильских островов

Первое событие магнитудой 5,1 произошло глубокой ночью в океане южнее острова Симушир. Второй подземный толчок магнитудой 5,3 зарегистрировали позже северо-восточнее села Малокурильское.
«Толчки до 3 баллов могли ощутить на Южных Курильских островах», — сообщили в службе.
По данным учёных, эпицентры обоих землетрясений находились на глубинах более 60 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее у побережья Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро. Эпицентр подземных толчков находился в 85 километрах от острова Савайи. Очаг землетрясения залегал на глубине 72 километра. На острове проживает более 43 тысяч человек. Данных о жертвах или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
