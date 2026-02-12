Два ощутимых землетрясения зарегистрировали у Курильских островов

Ранее у побережья Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро. Эпицентр подземных толчков находился в 85 километрах от острова Савайи. Очаг землетрясения залегал на глубине 72 километра. На острове проживает более 43 тысяч человек. Данных о жертвах или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.