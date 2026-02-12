Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два ощутимых землетрясения зарегистрировали у Курильских островов

Сейсмологи зафиксировали два землетрясения у Курильских островов. Об этом сообщили в филиале «Единой геофизической службы» РАН.

Первое событие магнитудой 5,1 произошло глубокой ночью в океане южнее острова Симушир. Второй подземный толчок магнитудой 5,3 зарегистрировали позже северо-восточнее села Малокурильское.

«Толчки до 3 баллов могли ощутить на Южных Курильских островах», — сообщили в службе.

По данным учёных, эпицентры обоих землетрясений находились на глубинах более 60 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее у побережья Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро. Эпицентр подземных толчков находился в 85 километрах от острова Савайи. Очаг землетрясения залегал на глубине 72 километра. На острове проживает более 43 тысяч человек. Данных о жертвах или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.