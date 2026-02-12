Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Хабаровском крае

В Хабаровском крае произошло землетрясение, его эпицентр находился в 229 км от Охотска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сейсмособытие было зафиксировано 11 февраля в 16.29 Сахалинским филиалом Единой геофизической службы РАН.
— Землетрясение магнитудой 6 произошло в Охотском море на глубине 30 км. Эпицентр находился в 229 км юго-восточнее посёлка Охотск Хабаровского края и 300 километрах юго-западнее столицы Магаданской области, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
В ведомстве отметили, что в населенных пунктах оно не ощущалось, в единые дежурно-диспетчерские службы жители не звонили.
Напомним, в апреле прошлого года землетрясение произошло у Комсомольска-на-Амуре.