Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Хабаровском крае

Эпицентр находился в 229 км от Охотска.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае произошло землетрясение, его эпицентр находился в 229 км от Охотска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сейсмособытие было зафиксировано 11 февраля в 16.29 Сахалинским филиалом Единой геофизической службы РАН.

— Землетрясение магнитудой 6 произошло в Охотском море на глубине 30 км. Эпицентр находился в 229 км юго-восточнее посёлка Охотск Хабаровского края и 300 километрах юго-западнее столицы Магаданской области, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В ведомстве отметили, что в населенных пунктах оно не ощущалось, в единые дежурно-диспетчерские службы жители не звонили.

Напомним, в апреле прошлого года землетрясение произошло у Комсомольска-на-Амуре.