Секрет снежных фотографий раскрыли хабаровские патрульные

Закладчика синтетических наркотиков задержали в Хабаровске. Днём на улице Ремесленной сотрудники патрульной службы заметили парня, занятого съёмкой чего-то в снегу с помощью мобильного телефона. Заподозрив неладное, стражи порядка проверили подозрительного гражданина. Их подозрения подтвердились, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«…Экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы обратил внимание на молодого человека, который что-то фотографировал в снегу на сотовый телефон. Памятуя о том, что подобное поведение характерно для распространителей запрещенных веществ, патрульные решили проверить фотографа», — говорится в сообщении.
Как оказалось, не зря. Молодой человек фотографировал снежный ком, под которым полицейские обнаружили запечатанный изолентой сверток.
Вызванные на место в составе следственно-оперативной группы кинолог со служебной собакой по кличке Терминатор обнаружили еще четыре аналогичные закладки. Экспертиза установила, что находящиеся в них белые кристаллы являются синтетическим наркотиком общей массой 4,27 грамма.
Задержанный 27-летний житель Индустриального района пояснил, что трудоустроился через мессенджер в виртуальный магазин по продаже запрещенных веществ. Изъятую партию он забрал из тайника и разложил в качестве закладок. Фотографии с координатами фигурант должен был отправить куратору.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также ч.5 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
